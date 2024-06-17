ドラえもん未来デパート限定本革ラウンドロングウォレット長財布ブラウン未使用43628カラーブラウンサイズ約W205×H100×D25mmファスナー開閉お札収納2個、カード収納ポケット16個+他ポケット6個牛革・綿未使用です。外箱には保管際のキズ汚れございます。【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。値引き交渉不可です申し訳ございません。上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。M183



ドラえもん 未来デパート限定 本革 長財布 ブラウン 未使用 独特の上品 ...



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ドラえもん未来デパート限定これからの季節のギフトにぴったりな革小物 ...



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