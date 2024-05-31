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フェラガモ FERRAGAMO カチューシャ
商品番号 E96346079036
商品名

フェラガモ FERRAGAMO カチューシャ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェラガモFERRAGAMOカチューシャ国内定価　¥24,200円アイコン「ヴァラ・リボン」がエレガントなカチューシャ。リボン中央のプレートはフェラガモのロゴ入り。素材:コットン/レーヨン/プラスティック/真鍮MadeInITALY型番3443110759767074F
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