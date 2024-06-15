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シビラsybilla ジャケット　ボレロ　日本製　Lサイズ　グリーン
商品番号 F80763001301
商品名

シビラsybilla ジャケット　ボレロ　日本製　Lサイズ　グリーン
ブランド名 シビラ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シビラのボレロジャケット　Lサイズ　日本製着丈···ショートカラー···グリーン季節感···春、夏、秋、冬フォーマルに、普段着にも使えるボレロジャケットです。ストレッチ素材なので着心地良いと思います。金平糖みたいなボタンが可愛らしいです。ボタンはスペアがついています。2.3度ほど着用いたしました。裏地無しです。特筆するダメージ無く、長くお使い頂けると思います。サイズ表示（L）平置き採寸身幅（脇下）約45cm肩幅　　　　約37.5cm袖丈　　　　約47cm（8部袖〜9部袖丈位）着丈　　　　約46cm小さく畳み発送いたします。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/approximate754520.html
http://narcologia.ru/goods/capitation727408.html
http://narcologia.ru/goods/composite469954.html
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