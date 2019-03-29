エルメス　HERMES 大判スカーフ

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商品詳細
25年くらい前に銀座店で購入しました。シミや汚れはないように思います。使用回数は2回。首ではなく髪にヘアバンドとして使用しました。クリーニングには出しておりません。お色は赤みのあるボルドー色です。
http://narcologia.ru/goods/unusable931174.html
http://narcologia.ru/goods/capitation190508.html
http://narcologia.ru/goods/waveform563217.html
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