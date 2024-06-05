CHANEL デカココ　トートバッグ

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商品詳細
素材本革カラーブラック縦約60cm×横約38cmシリアルナンバー剥がれてますが確実正規品です^^ショルダーひもに使用感がありますが、全体的にとても綺麗です。※チェーンはCHANELの物ではありません。必要であればプレゼントしますのでお知らせください^^
http://narcologia.ru/goods/cowpox180739.html
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