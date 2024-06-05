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レジーナ　No.337S カットウィッグ
商品番号 J15512546900
商品名

レジーナ　No.337S カットウィッグ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,732 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウィッグ長さ···ミディアムレジーナ人毛100%レイヤー練習に使ってました。楽天だと1体、一万円ほどになります。ウィッグの裏に名前や番号表記のあるウィッグがあるやつもあります、ご了承ください。美容学生、美容師さんカットの練習にいかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/manufacture747941.html
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