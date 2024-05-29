Brocante ドミンゴ　シャツブラウス　綿100% ネイビー

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ご覧いただきありがとうございます。BROCANTE(ドミンゴブロカント)ネイビー コットン100%【商品詳細】ブロカントらしい着用時の形の綺麗なブラウスです。着心地がよく写真6枚目のように最後までボタンがないデザインがオシャレです◎目立つ汚れ等なく、まだまだお使いいただけるシャツブラウスです＾＾◯表記サイズ/2サイズ◯平置きサイズ(cm)着丈 64.5肩幅 39身幅51袖丈 59※素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。発送の際には畳んでお送りいたしますので畳みジワはご了承下さいませ。あなたのお手元に届くまで商品は大切に保管いたします。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント