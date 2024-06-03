ユナイテッドトウキョウの半袖ブラウスです。ZOZOTOWNで購入し5〜6度着用しましたが、目立った汚れ等はありません。羽織ものと合わせて、これからの秋の季節も沢山着て頂けます。あくまで中古品ですので、多少の使用感をご了承頂ける方のみご購入をよろしくお願い致します。■unitedtokyoWEB限定アイテムカラーホワイト(前面の生地が少し生成りっぽい白で土台部分の白と少し違うお色味でかわいいです。)サイズ身幅:48cm着丈:60cm袖丈:31cm※自宅保管、素人検品にご理解のある方、ご検討お願いします。※発送はコンパクトに折り畳んで、お送りします。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋



【WEB限定】ハーフタイショートスリーブブラウス-ウォッシャブル-



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「【WEB限定】ハーフタイ ...



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「ハーフタイショート ...



UNITED TOKYO(ユナイテッドトウキョウ)の「ハーフタイショートスリーブ ...



ユナイテッドトーキョー ハーフタイショート ボリュームスリーブ ...



UNITED TOKYO(ユナイテッドトウキョウ)の「ハーフタイショートスリーブ ...



ハーフタイショート ボリューム袖 ブラウスを使った人気ファッション ...



コーディネート詳細｜UNITED TOKYO ONLINE STORE



【WEB限定】ハーフタイショートスリーブブラウス-ウォッシャブル-



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「【WEB限定】ハーフタイ ...



UNITED TOKYO - ハーフタイショートスリーブブラウス ユナイテッド ...



UNITED TOKYO - UNITED TOKYO ハーフタイショートスリーブブラウス BLK ...



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「ハーフタイショート ...



UNITED TOKYO(ユナイテッドトウキョウ)の「ハーフタイショートスリーブ ...



UNITED TOKYO - UNITED TOKYOのハーフタイショートボリューム袖 ...