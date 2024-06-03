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united tokyo ハーフタイショートスリーブブラウス
商品番号 U79318236848
商品名

united tokyo ハーフタイショートスリーブブラウス
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッドトウキョウの半袖ブラウスです。ZOZOTOWNで購入し5〜6度着用しましたが、目立った汚れ等はありません。羽織ものと合わせて、これからの秋の季節も沢山着て頂けます。あくまで中古品ですので、多少の使用感をご了承頂ける方のみご購入をよろしくお願い致します。■unitedtokyoWEB限定アイテムカラーホワイト(前面の生地が少し生成りっぽい白で土台部分の白と少し違うお色味でかわいいです。)サイズ身幅:48cm着丈:60cm袖丈:31cm※自宅保管、素人検品にご理解のある方、ご検討お願いします。※発送はコンパクトに折り畳んで、お送りします。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/sepulchral200332.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis601044.html
http://narcologia.ru/goods/competitive839881.html

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コーディネート詳細｜UNITED TOKYO ONLINE STORE

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