色···ブラック久留米絣のリメイク品です♪見返し、衿裏、袖口、ポケット口、配色しております。胸元、後ろにタックあります^-^変則的にポケット二つ何度か着ましたので洗いアイロン掛けました洗い晒しです。 身幅 60センチ 着丈 80センチ位です宜しくご検討下さい♫



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