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BUBBLES ボリュームリボンブラウス
商品番号 T60247702036
商品名

BUBBLES ボリュームリボンブラウス
ブランド名 バブルス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BUBBLESのリボンブラウスです。ボリューミーなかわいいリボンが特徴で、袖についてる6つのボタンと袖のフリルもとってもかわいいです。インナーにして着用するといろんな着方ができます。1度着用し洗濯後、暗所で保管していたので、ほぼ新品に近い状態です。あくまで自宅保管の為気になる方はご遠慮ください。定価6500円＋税で購入しました。衣類等まとめてご購入いただける場合、ご購入されるいずれかの商品ページにてお伝えください。#BUBBLES#bubbles#バブルス
http://narcologia.ru/goods/Lincoln606202.html
http://narcologia.ru/goods/passionate464613.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis871244.html
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