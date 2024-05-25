BUBBLES ボリュームリボンブラウス

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商品詳細
BUBBLESのリボンブラウスです。ボリューミーなかわいいリボンが特徴で、袖についてる6つのボタンと袖のフリルもとってもかわいいです。インナーにして着用するといろんな着方ができます。1度着用し洗濯後、暗所で保管していたので、ほぼ新品に近い状態です。あくまで自宅保管の為気になる方はご遠慮ください。定価6500円＋税で購入しました。衣類等まとめてご購入いただける場合、ご購入されるいずれかの商品ページにてお伝えください。#BUBBLES#bubbles#バブルス
http://narcologia.ru/goods/Lincoln606202.html
http://narcologia.ru/goods/passionate464613.html
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