美品 Theory luxe セオリーリュクス ノースリーブ ブラウス

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TheoryluxeセオリーリュクスのFrostStretchLenisaウォッシャブルノースリーブブラウスになります2回ほどの着用です大人気の商品で即完売とてもオシャレなデザインです個人的には美品だと思いますが個人差があると思いますので画像にてご確認下さいカラー グレーサイズ38肩幅 約43cm身幅 約49.5cm着丈 約61.5cm#RIPPIの他商品はこちら※申し訳ありませんが着画はお断りしております※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが、稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。また使用感や劣化具合などの状況判断においても個人差がありますので、中古品にご理解のある方のみご購入ください。※品物は全て直営店、直営ネットショップ、鑑定済の大手ブランド買取店(AACD加盟)にて購入して、購入後に別のブランド買取店にて値段がつくのを確認しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが、万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。すり替え防止の為、商品番号や型番、写真などの証拠は全て保存しております。※写真の色味に関しまては、なるべく実物に見えるように最大限努力して撮影しておりますが、撮影環境や機種、ブラウザなどの閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。※サイズを記載しておりますが、素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。※交渉中であっても即決の方を優先させて頂きますのでご了承ください※お客様都合での返品は、いかなる場合でも一切お受け出来ません※自宅保管ですので、ご理解お願いします。Aラインフレアマーメイドレース トート ショルダー ハンド バッグ プリーツ花柄プリーツギャザーレオパード ツイードスタッズ希少即完売大人気有名人ギャザー芸能人結婚式冠婚葬祭デート入手困難フォーマルオシャレバイカラー2つ折りマルチカラー式典発表会3つ折り財布学校行事参観日セレモニー卒園卒業入学式ツイードノーカラーカラーレス大きいサイズワンピーススカート ラメセットアップ ドレス キャバ ボストン