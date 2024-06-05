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トーナルパールブラウス　TONAL
商品番号 T93807993021
商品名

トーナルパールブラウス　TONAL
ブランド名 トーナル
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：tonal、トーナル商品名：パールブラウス　パールシャツカラー：白定価14,300円多少襟元に黄ばみがある様な気がするので、お安く出品しております。着用すれば見えませんので、気にされない方、いかがでしょうか(^^)透け感・シアーややあり裏地なしとろみなし色ホワイトオフホワイトアイボリー白シロ#トーナル#TONAL#レトロブラウス#レトロシャツ#レトロトップス#古着女子#レースシャツ#レースブラウス#ヴィンテージシャツ#ヴィンテージトップス#ヴィンテージブラウス#レディースオフィスカジュアル#刺繍ブラウス#刺繍シャツ#花柄ブラウス#花柄シャツ#レディースブラウス#ドットブラウス#水玉ブラウス#ナチュラルブラウス#コットンシャツ#シルクブラウス#透け感ブラウス#ストライプブラウス
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http://narcologia.ru/goods/choice74685.html
http://narcologia.ru/goods/passivity221783.html

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