ChristianDiorのノースリーブTシャツです。かなり前にブティックで購入し着用していました。パステルピンクにデニムロゴとてもカワイイのでおススメです♪☆商品表示タグは肌に擦れるため、以前に切り取りましたのでありません。写真3枚目、黒く擦れた箇所があります。中古品ということをご理解いただける方の検討をよろしくお願いします。サイズ XSカラー···ピンク生地 コットン100%柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし季節感···春、夏



特売 Dior レディースタンクトップ デニムロゴ タンクトップ - lotnet.com



特売 Dior レディースタンクトップ デニムロゴ タンクトップ - lotnet.com



ディオール(Christian Dior) デニム タンクトップ(レディース)の通販 7 ...



特売 Dior レディースタンクトップ デニムロゴ タンクトップ - lotnet.com



特売 Dior レディースタンクトップ デニムロゴ タンクトップ - lotnet.com



Christian Dior デニムロゴ タンクトップ 【限定特価】 51.0%OFF www ...



Dior レディース リブニット ディオール キャミソール 高品質 ...



Christian Dior - クリスチャンディオール Christian Dior 人気 T ...



日本人気超絶の 希少 Christian Dior ディオール J'ADORE タンクトップ ...



Dior クリスチャンディオール タンクトップ size 40-



Christian Dior クリスチャンディオール Tシャツ デニムロゴ 【返品 ...



美品 ディオール タンクトップ sサイズ-



超目玉アイテム！ Christian dior ♡ ディオール J ディオール ...



美品 ディオール タンクトップ sサイズ-



クリスチャンディオール デニムロゴ | www.ncrouchphotography.com