Dior レディースタンクトップ　デニムロゴ

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商品詳細
ChristianDiorのノースリーブTシャツです。かなり前にブティックで購入し着用していました。パステルピンクにデニムロゴとてもカワイイのでおススメです♪☆商品表示タグは肌に擦れるため、以前に切り取りましたのでありません。写真3枚目、黒く擦れた箇所があります。中古品ということをご理解いただける方の検討をよろしくお願いします。サイズ XSカラー···ピンク生地 コットン100%柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/composite986054.html
http://narcologia.ru/goods/plaque148607.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle854166.html
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