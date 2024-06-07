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- 【未使用】beauty＆youth ロングスリーブシャツ
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商品詳細
ユナイテッドアローズBYunitedarrowsbeauty＆youthオーバーロングスリーブシャツ色シャーベット(ピンクベージュ)Sサイズ身幅55肩幅49.5着丈71袖丈53定価13,200円Sサイズですが、Mサイズよりのゆったりサイズです。ブラウスのトロミ感とシャツのパリッと感をミックスさせたような生地感です。トップスとして、羽織りとして、ニットのインナーとして、色々使えます◎未使用ですが値札タグを取ってしまったので、気にならない方にお願いいたします。予備のボタンは付いたままです。袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント
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