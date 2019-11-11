ブレステイキング、サックス用ストラップ

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商品詳細
サックス用ストラップ、サイズM（中古）テナー用に購入しましたが、あまり使用しませんでした。説明書付き、サイズ目安は４枚目の写真見てください。
http://narcologia.ru/goods/choice277585.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful827351.html
http://narcologia.ru/goods/displease375131.html
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