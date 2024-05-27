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- 【源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 古伊万里金彩唐草文 花瓶
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商品詳細
【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 舘林源右衛門作の花瓶になります。この花瓶は源右衛門特有の古伊万里伝統図柄で描かれた金彩技法の唐草文の花瓶です。美しい図柄はすべて手描きになります。【花瓶の寸法】高さ１３.７㎝、直径１３.５㎝。【共箱】桐箱、真田紐、敷板付。【窯元定価】￥１１０,０００.－【送料】送料込みです。種類…花瓶素材…陶磁器焼き物ブランド…源右衛門
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