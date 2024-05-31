miu miuショルダーバック

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カラー···シルバーこちらでお譲り頂きましたが。思ったよりも小さかった為出品させて頂きます。全出品者様すいません。。購入額よりお値下げいたします。角スレなどありますがシルバーなので目立たないかと思います。小さい財布とスマホぐらいは入る大きさです。。