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素材···牛革(本革)持ちて長さ 約36㌢横 約32㌢縦 約25㌢素人採寸につき、誤差、ご了承ください。ご不明な点有れば、ご遠慮なく、コメントお願いします。☆オーダーで購入しました。数時間しか、使用してないので、皮もまだ、固く、使う毎に、馴染んでいくかと…。沢山、入ります。緩めて、使うと、また、違う雰囲気になります。あくまでも、中古品ですので、ご理解頂ける方。よろしくお願いします。潰れない様に、箱に入れて発送します。