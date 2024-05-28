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【美品】COACH ショルダーバッグ　レザー　ネイビー　スタッズ　ゴールド
商品番号 J98873969162
商品名

【美品】COACH ショルダーバッグ　レザー　ネイビー　スタッズ　ゴールド
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,123 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#虎命の商品一覧はこちらコーチのショルダーバッグでカラーはネイビーです。スタッズ、ゴールドチェーンが高級感があり、大人気のデザインです。こちらの商品一は非常に綺麗で美品です。ブランドオークションにて購入しました。●サイズ：縦幅12.5cm横幅22cmマチ1.5cm●素材：レザー●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#トートバッグ#リュック#エコバッグ#ボディーバッグ#サコッシュ
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