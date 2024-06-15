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お値下げ　エトロ 綿長袖シャツ　サイズ42
商品番号 D33630017160
商品名

お値下げ　エトロ 綿長袖シャツ　サイズ42
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＃エトロ＃エトロ長袖シャツ＃カラー···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···花柄　綿　平置き　横４６　丈５８　サイズ42特に傷等はありません。結構気に入って着ましたが、洗濯もネット等に入れれば問題ありません。それらを考慮して頂きご検討お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/kindness953005.html
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