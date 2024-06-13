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アンティカ　花柄シャツ
商品番号 E66654157988
商品名

アンティカ　花柄シャツ
ブランド名 アンティカ
特別価格 税込 1,638 円
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商品詳細

大幅な値下げは難しいですが希望価格ありましたら検討しますのでご相談下さいませ。antiquaアンティカ花柄シャツ一回のみ着用。人気の完売品となります。薄手なので春〜秋にぴったりです。一度人の手に渡った中古品という事をご理解お願い致します。喫煙者無し、ペット無し。即購入OK。水濡れ防止の袋に入れ、封筒で発送いたします。レディース　メンズ　花柄　総柄　春　秋　冬　アンティカ　柄シャツ　ブラウス　フラワー
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