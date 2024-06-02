rady フレームradyハーフセットアップ

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商品詳細
╭────✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧────╮(\\(\\ ♡ #チル姫 ←出品全て見れます(。-.•) o_(“)(“) #チル姫半袖 ←Tシャツなどの半袖╰────✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧────╯♥︎Rady♥︎フレームradyハーフセットアップ♥︎︎新品未使用未開封タグ付き♥︎︎大きめのフレームプリントが目を引くデザインでRadyらしいセットアップ♡トレンドのバイカーパンツで帽子やスニーカーとの合わせでストリートな着こなしがおすすめ♡ワンマイルウェアにもぴったりです(≧▽≦)【ディテール】ファスナー：無裏地：無生地の透け感：トップスのみ、やや透け感有ポケット：無──────✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧─────⚠︎半分に畳んでの発送となります(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)..*゜──────✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧────── 他にもRady出品中です♡(❁´◡`❁)radyTシャツ半袖
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