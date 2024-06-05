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- 【新品】Calvin Klein Tシャツ 半袖 レディース Mサイズ ブラック
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(^-^)CalvinKieinカルバンクライン大人気のカルバンクラインレディースTシャツです！新品未使用のお品です。【素材】：コットン65%スパンデックス5%【カラー】：ブラック【サイズ】：M（サイズ表をご参照ください）即購入可能です(^-^)胸元にブランドロゴを配置したアイコニックなTシャツ。ベーシックなデザインで、一枚着はもちろんシャツなどのインナーとしても重宝するアイテムです。シルエットは体にすっきり沿うコンパクトな仕上がり。軽やかなクロップド丈も相まって、ハイウエスト仕様やワイド型のボトムスとも相性抜群です。
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