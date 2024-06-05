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アンティカ　デザインネック ドルマントップス
商品番号 O15966474009
商品名

アンティカ　デザインネック ドルマントップス
ブランド名 アンティカ
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます。プロフをお読みいただいてからご検討くださいませ。m(__)m新品・未使用ですが、家での保管の為神経質な方はご遠慮ください。ディテールを散りばめた首元に釘付けのドルマントップス。キレイなシルエットで華奢見せまでも叶えてくれる優秀さなんです！さらに程よく開いたデコルテラインは片方のみデザインネックになっているからシンプルに合わせるだけで洗練されたお洒落な印象に。≪DETAIL≫・片方のみデザインネックで仕上げた女性らしい華奢な印象に。・絶妙なドルマンラインがきれいなシルエットを生み出す。・裾には少しスリットを入れ、動きやすさも備えて。≪FABRIC≫・レーヨン×ナイロンの素材は上質な風合いだから落ち感も。・柔らかくさらりと抜群の着心地。アンティカさんでは売り切れ商品です。　☆カラーブラック☆サイズ総丈68cm最大身幅115cm裄丈42cm袖口周り40cm裾周り（スリット有126cm天幅23cm前下がり15cm※平置き採寸です。☆素材レーヨン80%　ナイロン20%柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···その他季節感···夏
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