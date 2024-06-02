ギラティナvstar ur

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR未開封パックロストアビス付き素人検品・保管になりますので細かいキズなどある可能性があります。そのため、プレイ用としてご検討ください。すり替え防止のため返品、返金対応は致しかねます。ご了承ください。写真追加や質問がありましたらコメントお願いします。返品不可です※ギラティナVもあります。必要な方はコメントください。（同時に購入の場合は金額が変わります）ポケモンカードvstarユニバースボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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