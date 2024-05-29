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さえら　ANLICO Tシャツ　コットン
商品番号 A10160282482
商品名

さえら　ANLICO Tシャツ　コットン
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご覧いただきありがとうございます★Tシャツだけの出品です夏物のため汗の付着はあるでしょうが家で漂白手洗い後アイロンがけをしました目立つシミや傷みはありません　　　シンプルながら肩の周辺が凝っていてゴムが入っていて肩のラインにフィットしますカラー…オフホワイト素材···コットン　多少の伸縮ありフレンチスリーブ表記サイズ2実寸（約　cm）身幅44着丈　50喫煙者なし香りなし猫がいます#部屋着#ピンクハウス#インゲボルグ#カネコイサオ#ワンダフルワールド#ケティ#田園詩#パジャマ#カントリー#さえら#ピオニハウス#ベルパーチ#ピアリマーマ#アキアカネ#ポテチーノ#ヒスクローネ#アンリコ#ビスクドール#アルベロベロ送料200
http://narcologia.ru/goods/procurement247633.html
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