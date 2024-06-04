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YOKO CHAN ヨーコチャン　トップス
商品番号 G95844644725
商品名

YOKO CHAN ヨーコチャン　トップス
ブランド名 ヨーコチャン
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　36色　オフホワイト素材　ポリエステルトップスとしても、カーディガン、ジャケットのインナーとしても使用出来ます。数年前に日本橋三越で購入しましたが、未使用のままクローゼットにかけっぱなしにしていたお品ですすので、新品・未使用ではありますが、お店で購入されるような完璧をお求めの方はご遠慮下さい。
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