✨極美品✨ フォックスファー キツネ 狐 リアルファー

ご覧頂きありがとうございます‼️ファーマフラーショールキツネ冬物アクセサリー小物ヴィンテージビンテージアンティーク■サイズ(cm)全長:113幅約:14※平置き測定です。※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■カラーWHITEホワイト 白系BRAUNブラウン茶系■状態多少の使用感はありますが、目立った汚れや破れは見当たらず、全体的にキレイな状態ですのでまだまだ長くご愛用頂けるかと思います。ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします。コメントよりお気軽にご質問下さい！■配送ゆうパケット簡易梱包で発送させて頂きます。+500円で宅配便に変更可能⚠️注意事項⚠️・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですのでご了承ください。・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。✨✨フォロー割引✨✨お得なフォロー割を用意しております❗️詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)フォロワー限定セールなども行っているので、是非フォローお待ちしております‼️他にもたくさんの素敵な商品をご紹介中❗️#にゃんたろうのお部屋管理番号JC061214D



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