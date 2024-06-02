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新品ロンシャン LONGCHAMP レディース XS ミニ ペーパー
商品番号 G55626921943
商品名

新品ロンシャン LONGCHAMP レディース XS ミニ ペーパー
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。即購入ＯＫです。新品未使用折り畳んでの発送となります。\"小型のバッグは、どんな夜のイベントに持ち歩くにも最適な魅力的なアクセサリーになります。ショルダーストラップは取り外し可能で、斜め掛けはもちろん、クラッチバックにもなります。【サイズ】約14x17x10cm【仕様】ファスナー付ポケット:1　【素材】レザー【状態】並行輸入品・正規品・未使用新品※注意※並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。完璧をお求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい完璧を求めの方は専用ショップでご購入をお勧めします。商品の画像は撮影の為実物の色とは多少異なって見える場合がございますがご了承ください。よろしくお願い致します。
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