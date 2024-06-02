merinchoco さんcloudy エコファートレンドカラー　黄色いファー

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商品詳細
素材···その他カラー···イエロートートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地サイズS目立った汚れはありませんが中古ですのでよろしくお願いします。2021年購入。真っ黄色のファートート目立ってかわいいです。売れなければ自分で使おうかと思っています。
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