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agnes b. VOYAGE ☆ 牛革　本革　ショルダーバッグ　黒
商品番号 B40731094491
商品名

agnes b. VOYAGE ☆ 牛革　本革　ショルダーバッグ　黒
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 4,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★agnesb.VOYAGE★牛革本革　ショルダーバッグ　ハンドバッグブラック高級なカウレザーを使用したワンハンドルのショルダーバッグ。丈夫なレザーで使い込む程に風合いがでて、長くご愛用いただけます！持ち手は革の編み込み、両サイドはフリンジが可愛いく印象的。フラップ部分の白いステッチがアクセントに効いて、オシャレなデザインです♪カジュアルな装いにも合わせやすいかと思います(^.^)◆サイズ(平置き実寸)たて　約27よこ　約27.5〜33持ち手の長さ　約67※素人の採寸ですので誤差はお許し下さい。◆仕様フラップ部分　マグネット開閉式ポケット　(外側)オープン×1　　　　　(内側)ファスナー×1自宅保管の中古品となります。使用頻度は少なめです。多少の使用感がありますが、目立った汚れやダメージは見受けられません。自宅保管の中古品ですので、ご理解の上、ご検討お願いいたします。素人検品の為、細かい見落としもあるかもしれません。細部まで気にされる方、新品同様のクオリティをお求めの方は、お控え願います。＊即購入OK＊送料無料・匿名配送どうぞよろしくお願いいたします(*^^*)カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ素材···牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/septet961919.html
http://narcologia.ru/goods/calling789150.html
http://narcologia.ru/goods/seamless770029.html
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