agnes b. VOYAGE ☆ 牛革　本革　ショルダーバッグ　黒

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商品詳細
★agnesb.VOYAGE★牛革本革 ショルダーバッグ ハンドバッグブラック高級なカウレザーを使用したワンハンドルのショルダーバッグ。丈夫なレザーで使い込む程に風合いがでて、長くご愛用いただけます！持ち手は革の編み込み、両サイドはフリンジが可愛いく印象的。フラップ部分の白いステッチがアクセントに効いて、オシャレなデザインです♪カジュアルな装いにも合わせやすいかと思います(^.^)◆サイズ(平置き実寸)たて 約27よこ 約27.5〜33持ち手の長さ 約67※素人の採寸ですので誤差はお許し下さい。◆仕様フラップ部分 マグネット開閉式ポケット (外側)オープン×1 (内側)ファスナー×1自宅保管の中古品となります。使用頻度は少なめです。多少の使用感がありますが、目立った汚れやダメージは見受けられません。自宅保管の中古品ですので、ご理解の上、ご検討お願いいたします。素人検品の為、細かい見落としもあるかもしれません。細部まで気にされる方、新品同様のクオリティをお求めの方は、お控え願います。＊即購入OK＊送料無料・匿名配送どうぞよろしくお願いいたします(*^^*)カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ素材···牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/septet961919.html
http://narcologia.ru/goods/calling789150.html
http://narcologia.ru/goods/seamless770029.html
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