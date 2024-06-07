アニヤハインドマーチ/ハンドバッグ/ショルダー/エナメル/2way

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素材···エナメルカラー···ブラック種類···ハンドバッグ特徴···2way○アイテムアニヤハインドマーチ AnyaHindmarchハンドバッグ ショルダー2way○サイズサイズ（相当）横幅:260mm/奥行き:110mm/高さ:190mm/平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用感小小傷小角スレなし内側汚れ見受けられずハンドルコバ損傷なしショルダー損傷なしまだまだご愛用頂けるお品です検品は一点一点丁寧に行っておりますが、主観によるものですので、完璧をお求めの方はご購入はお控えくださいませ○カラー黒ブラック○素材エナメル○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。すり替え防止のためご返品はお受けしておりませんので気になる箇所などはよくご質問されてご納得された上でご購入くださいませ○購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。#aluluのお部屋♪0875001は230900