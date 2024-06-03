クリスチャンディオール Dior ショルダーバッグ

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商品詳細
覧頂きありがとうございます(^_^)新品未使用品早い者勝ちです写真は実物でございますサイズ約：24*16*7cm※平置きでの素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいm(__)m付属品：保存用袋，箱【注意事項】※こちらは並行輸入品となります。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに。
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