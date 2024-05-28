ティファニー　シルバー　国際航業　創立50周年　ルーラー　定規

ご覧いただきありがとうございます。EARTHEON（国際航業株式会社）創立50周年記念 なかなか出回らないの企業物のティファニーで非常に珍しいお品です。素材 シルバープレート約71g 多少使用感ありますので、画像にてご確認お願い致します。状態について気になられる点はコメントよろしくお願い致します。中古品にご理解のある方のご購入お願い致します。古物市場にて購入です。購入後のキャンセル、返品等は基本受け付けませんので気になられる点はコメントお願い致します。



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