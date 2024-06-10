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新品•未使用•タグ付 B.C STOCK フォトプリントTシャツ ベージュ
商品番号 G57965494613
商品名

新品•未使用•タグ付 B.C STOCK フォトプリントTシャツ ベージュ
ブランド名 ベーセーストック
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ベージュ袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏新品•未使用•タグ付B.CSTOCKフォトプリントTシャツベージュ身幅:59.5cm肩幅:54cm着丈:65cm袖丈:16cm綿100%定価¥3960BAYCREW’SSTOREで購入しました。とても素敵です。ですが私には似合わないので出品いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。m(__)m
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レトロプリントTシャツ[品番：BYCW0008085]｜B.C STOCK（ベーセー ...
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