Cheswick リンガーTシャツ 40~60s 激レアヴィンテージ

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Cheswick raglan sleeve T-shirt Made in USA | 古着屋 grin days ...

肩幅46cm着丈61cm袖丈19.5cmCheswickのリンガーTシャツになりますCheswickは1940~1960年代のブランドとなるので、非常にレアなヴィンテージTシャツとなります年代物としては非常に程度が良く、ステッチのほつれさえ1つもない極美品となります1枚で着ればアメリカンなスタイルになりテーラード/ダブル等とレイヤードしてもお洒落です古着、ヴィンテージ物となりますので、ご理解の程よろしくお願いします柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラウン袖丈···半袖季節感···夏