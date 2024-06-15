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上品レース襟ジャケット風ブラウス22
商品番号 Q52882899946
商品名

上品レース襟ジャケット風ブラウス22
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■カラー：ブルー、ホワイト■サイズ(cm)【L】バスト94cm丈50cm肩幅37cm袖丈24cm【XL】バスト100cm丈51cm肩幅38cm袖丈25cm【XXL】バスト106cm丈52cm肩幅39cm袖丈26cm【3XL】バスト112cm丈53cm肩幅40cm袖丈27cm【4XL】バスト118cm丈54cm肩幅41cm袖丈28cm
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