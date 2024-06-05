ブラデリスニューヨーク　ノンワイヤー　すっきり楽ちん綿混ブラキャミ　L　黒

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新品未使用お値下げは不可となります。BRADELISNewYorkブラデリスニューヨークノンワイヤー すっきり楽ちん綿混ブラキャミDB522301ブラックLサイズ【仕様】ストラップ取り外し：不可 ストラップ長さ調節：不可 パッド：有 パッド取り外し：可 ワイヤー：無し ホック：無し●薄手で柔らかく、肌触りの良いコットン混生地で作られたカットソー感覚のデザインのブラデリスニューヨークのノンワイヤーブラキャミです。●バスト周りをぐるりと包み込んで肩まで伸びる「つり上げパネル」はパワーネットとの二重構造。バスト下からバストをすくいあげ、サイドに流れたバストを中央に寄せてくれます。●つり上げパネルの内部にサイドプッシュアップパネルを内蔵し、バストを斜め下からサポートして横流れや下垂を防ぎます。●表側のカップはコットン混素材にギャザーを施したアウターライクなデザイン。コットン混素材の伸縮性とギャザーにより、幅広いバストサイズにフレキシブルにフィットし、バストの丸みをつぶすことがありません。●カップの上縁は幅広のパネルで谷間をカバー。伸縮性に優れた生地で、胸元にフィットして、チラ見えを防ぎます。●内蔵カップのアンダーからサイドにかけてパワーネット素材を使用し、さらにアンダー部分には幅広のテープを使うことで、バストがカップからもれるのを防いでくれます●内蔵カップがつり上げパネルとセパレート構造になっているので、それぞれがフレキシブルに動いて、プチさんからグラマーさんまで幅広いバストサイズや体形にフィットしやすくなっています。●取り外し可能なパッドはモールド加工を施しており、バストになじみやすく自然で美しいバストシルエット。穴が開いた仕様で着用中のムレを軽減してくれます。パッドポケットにはY字のステッチを入れ、パッドがポケット内で動いてしまうのを防ぎます。●脇肉をすっきりカバーする立体パターンの「はみ肉ストッパー」付き。汗取りパッドとしても機能もあります。●伸縮性の高い身生地が、おなかをやさしく包み込んで押えてくれます。●背中上部は身生地とパワーネットの二重構造で、気になる背中の段差を軽減してくれます。●通常のインナーとして着用するだけでなく、スポーツインナー、リラックスウエアや就寝時のインナーとしても使えます。