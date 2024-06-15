beauty\u0026youth麻レーヨンバンドカラーノースリーブシャツウォッシャブル

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ユナイテッドアローズビューティ\u0026ユースのブラウスです。昨年購入して一度着ましたが、今年は年齢的に赤を着る勇気がなくなってしまいました。赤と言ってもレンガ色っぽい落ち着いた色です。目立つ汚れはありません。ホームクリーニング済。素材...麻カラー...レッド袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...夏