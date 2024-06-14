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【IENA】イエナ◉美品シースルー レオパードジャガードチュニックブラウス◆
商品番号 P80930052629
商品名

【IENA】イエナ◉美品シースルー レオパードジャガードチュニックブラウス◆
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉ご購入時のコメントは不要です◉◉他にもたくさん出品しておりますので、是非ご覧ください◉IENABCBGparIENAレオパードジャガードチュニックブラウス◆定価19,800円ベースのシアー感とカットジャガードの表面感がとても素敵なブラウスです。少し透け感のあるシアー素材と、首元のベロアのリボンが、夏の終わり〜秋口にかけてぴったりですよ。サイズフリー身幅54、着丈68cm数回着用しましたが、目立ったダメージなく状態は良好です。柄・デザイン···その他テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル色···ブラウン袖丈···七分袖柄・デザイン···総柄素材···シアー/シースルー
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