【IENA】イエナ◉美品シースルー レオパードジャガードチュニックブラウス◆

◉ご購入時のコメントは不要です◉◉他にもたくさん出品しておりますので、是非ご覧ください◉IENABCBGparIENAレオパードジャガードチュニックブラウス◆定価19,800円ベースのシアー感とカットジャガードの表面感がとても素敵なブラウスです。少し透け感のあるシアー素材と、首元のベロアのリボンが、夏の終わり〜秋口にかけてぴったりですよ。サイズフリー身幅54、着丈68cm数回着用しましたが、目立ったダメージなく状態は良好です。柄・デザイン···その他テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル色···ブラウン袖丈···七分袖柄・デザイン···総柄素材···シアー/シースルー



IENA - IENA レオパード ジャガード チュニック ブラウスの通販 by ...



IENA - IENA レオパード ジャガード チュニック ブラウスの通販 by ...



IENA - IENA レオパード ジャガード チュニック ブラウスの通販 by ...



イエナ レオパード ジャガード チュニック ブラウス IENA | フリマアプリ ラクマ



IENA - IENA レオパード ジャガード チュニック ブラウスの通販 by ...



イエナ レオパード ジャガード チュニック ブラウス IENA



イエナ レオパード ジャガード チュニック ブラウス IENA



HEMERI（エメリ）の「レオパードジャガードチュニック（シャツ ...



IENA LA BOUCLE レオパードドルマンブラウス（シャツ／ブラウス ...



IENA LA BOUCLE レオパードドルマンブラウス（シャツ／ブラウス ...



IENA LA BOUCLE レオパードドルマンブラウス（シャツ／ブラウス ...



IENA LA BOUCLE レオパードドルマンブラウス（シャツ／ブラウス ...



IENA LA BOUCLE レオパードドルマンブラウス（シャツ／ブラウス ...



IENA LA BOUCLE レオパードドルマンブラウス（シャツ／ブラウス ...



IENA LA BOUCLE ドットカットジャガードP/Oシャツ（シャツ／ブラウス ...