【新品】NIKE ナイキ ウィメンズ バスケットボールジャージー チーム USA

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商品詳細
新品未使用NIKEナイキウィメンズバスケットボールジャージーナイキチームUSAブリトニー・グライナーMサイズ（USSize）スタンダードフィット大きめなのでメンズもいけそうです。【定価】¥13,200（税込）❇️→NIKEはこちら❇️#NIKEAlibabaショップ⭕️即購入歓迎⭕️ご覧になるモニターによって色味が違って見えることもございます。タグは切って発送することもございます。タグが破れていたり折れていることもございます。（掲載写真と違うタイプのタグになることもあります。）製造過程での接着剤のムラやほつれ等の不具合、店頭品のため多少の汚れやスレ傷がある場合もございます。検品はしておりますが、なにゆえ素人検品ですので何卒ご理解ご了承ください。リサイクルポリエステル繊維を100％使用したこのジャージーは、カラーシフトのサイドの縫い目と象徴的なグラフィックで、アメリカの偉大なアスリートが着用するウェアを再現しました。sa#ナイキ#NIKE#バスケット#トレーニング#東京オリンピック#バスケ#グリナー
http://narcologia.ru/goods/ambassador998906.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation49421.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric819345.html
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