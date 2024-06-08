【即購入OK】hysteric glamour

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商品詳細
去年名古屋のタカシマヤゲートタワーモール店舗にて購入。着用回数少ない為、特に目立つ汚れ等ございません。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋
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