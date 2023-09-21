ルチアーノソプラーニ LUCIANO SOPRANI 大判 ストールコート 黒 ...

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商品詳細
ルチアーノソプラーニLUCIANOSOPRANI大判ストールコート黒￼高島屋にて購入しました。コートがわりにも使えると思って大判のストールを購入しました。￼着る機会を逃しておりますので、出品することにしました。自宅保管品です。以上ご理解いただいた上でご購入ください。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ウール
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