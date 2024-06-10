日本製 美品 DANTON ダントン カバーオール ジャケット R-4248

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必ずプロフィールをご覧ください。古着を中心に出品中！出品一覧はこちら→#古着mcレディースはこちら→#古着mcレディース#古着mcジャケットアウター値下げ交渉はフォロワーのみ！日本製美品DANTONダントンヘチマ襟白ホワイトカバーオールジャケットコットンツイルレディースサイズ36綿100%R-4248ブランド名★DANTON商品詳細商品名★カバーオール詳細→サイズ表記：★36【平置き採寸】（cm)肩幅★40.5身幅★50着丈★61袖丈★59素人採寸のため多少誤差がございます。状態★B状態詳細→★S:新品未使用品A:中古品ではあるが未使用に近い状態B:目立つ汚れやダメージもなく使用に問題のない状態C:目立った汚れやダメージが感じられる状態D:汚れやダメージがひどい状態ほとんど無いとは思いますが素人検品のため汚れの見落としがある場合がございます。ご理解の上ご検討よろしくお願いしたします。《素材》★画像参照