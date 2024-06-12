genten ゲンテン ブルー グリーン ゴートヌメ ヤギ革 トートバック

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名古屋高島屋で購入し、3年ほど使いました！柔らかく薄いヤギ革でとても軽いのに、しっかりした作りでマチもしっかりあり内ポケットも広くファスナータイプのポケットもあるのでA4ファイルやペットボトルを入れても余裕ある大容量のサイズ感！色んなシーンで使える素敵なデザインのバックです！通勤、通学、旅行、ジム通い等、男女問わずとても使いやすいバッグです！かぶせものがあるので、中が見えにくい作りも嬉しいポイントです！【サイズ】★カラー…ブルーグリーン、深緑★素材…ゴートヌメレザー、ヤギ革(本革)★横幅…約35cm★縦…約27cm★マチ…約12.5cm★持ち手長さ…約50cm★内ポケットファスナー部分…約22cm★内ポケット…オープン×４★定価：5万程度※素人採寸ですので御了承ください【状態】かぶせものに薄ら線があります。その他は全体的に大きなダメージも無く目立つ染み汚れや角擦れ、中の破れ等も見あたらずとても綺麗な状態だと思います！カバンの中の色は写真よりもっと濃い赤ブラウンになります。状態は写真にてご確認をお願い致します！使い込む程に革の風合をお楽しみ頂けるとても素敵なバックです！#ゲンテン#genten#ヤギ革#山羊革#ヌメ革#レザー#ショルダーバック#ハンドバッグ#男女兼用#メンズ#レディース#大容量