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MXP Tシャツ レディース　M
商品番号 A96670115084
商品名

MXP Tシャツ レディース　M
ブランド名 エムエックスピー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品名　ミディアムドライジャージショートスリーブクルー商品品番　MW38351カラー　ブラックサイズ　M身丈66胸囲100肩幅38袖丈19裾囲96袖口幅17タグありませんが未使用品。試着のみで一度も使用していません。ホームクリーニング済み中古品の為ご理解のある方のみお取引きお願い致します。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···春、夏、秋#mxp#ニュートラルワークス#ゴールドウィン#N/#GOLDWIN#無地#シンプル#ゴールドウィン#ニュートラル#エムエックスピー
http://narcologia.ru/goods/procurement111633.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic666612.html
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