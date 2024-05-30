A19【ヴァンドゥーオクトーブル】セットアップ　総柄　ブラウス　花柄　スカート

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管理no/A19お値引き出来ますのでお気軽にコメント下さい✨(1000円以上の商品対象)1000円以下の商品、おまとめ購入で更にお得になります❣️#1000円以下おまとめ買い→プロフィールに詳細あり他の商品を見たい方こちらから→→→ #m_closet┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈▷ブランド・商品情報22OCTOBREヴァンドゥーオクトーブルトップスは裏地なしスカートは裏地ありエレガント フェミニン 女性らしい▷サイズ 36→画像の1番最後に採寸表ありますのでそちらご確認下さい【平置き採寸法】若干の誤差はご了承下さい。▷色アイボリー(赤と白の花柄)▷素材⇨写真をご覧ください▷補足目立つ傷や汚れはなく綺麗です。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈【used品のお取り扱いについて】▶︎出品数が多いため、購入時期や使用回数などお答えすることは難しいです。コメント頂いてもお返事出来ません。商品の状態を見てご判断ください。▶︎主に目立つ汚れ、傷を検品しております。目立たない傷、汚れに関しては掲載していない場合あります。仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。▶︎写真画像は近い遠い等で色味が変わる場合があります。▶︎着丈は洋服の後ろの首の付け根（バックネックポイント）から裾までの長さです。その他注意点はプロフィールに詳細ありますので一度ご確認よろしくお願い致します。他にも当店では、古着、小さいサイズから大きいサイズ、メンズ、レディース、Y2K、海外ガール、パーカー、ワンピース、Tシャツ、ニット、セーター、スウェット、トレーナー、セットアップ、スカート、パンツなど幅広く取り扱いしております(^ω^)♡商品はこちら→→→ #m_closet即購入大歓迎です♡$$5000