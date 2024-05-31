フレンチVネックシャツニッチデザインプリーツルーズ新作秋冬長袖トップス

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当店のストアページをご覧いただきありがとうございます！海外から輸入したレディース衣料を主に取り扱っております。まず最初に明確にしておきたいのは、[トラフィック]です。繁忙期の為、発送まで10日〜2週間程度かかる場合がございます。ご理解の上ご購入下さいm(__)m特に人気の高い衣装を多数出品しておりますので、この機会にぜひお買い求めください(^^)製品パラメータ生地/素材：その他/ポリエステル(ポリエステル繊維)成分含有量:81%(両端を含む)～90%(両端を含む)スタイル：シンプルコミューター/韓国バージョン服装のスタイル:詳細なプリーツ、スプライシング、無地の服バージョン:ルース着丈/袖丈：レギュラースタイル/長袖前立てプルオーバー襟のタイプ:Vネック2023年秋の新商品。※記載の寸法は平置きによる素人採寸ですので、あくまで参考値となります。※こちらの商品は新品未使用品となります。※ご購入前にサイズ、商品説明、紹介文をよくお読みください。