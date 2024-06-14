ダブルクローゼット　ブラウス　ニット　ビスチェ　ベスト　重ね着　トレンド

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商品詳細
新品 タグ付きブラウスとビスチェのセットになります♪それぞれ単体でもお使いいただけます。写真だと茶色っぽく見えますが、お色は黄色とオレンジが混ざったような色です。畳んでしまってあったため、シワございますが汚れなどはなく綺麗な状態です。2点以上おまとめ買いで100円引きご購入点数によって割引き率アップするのでまとめ買いがお得です⭐︎→→→#rrrSHOPで多数出品中テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル、韓国系色···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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