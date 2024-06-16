エルメス　ケリー25 外縫い　　スイフト　E刻印　鑑定書付き

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商品詳細
エルメス ケリー25Yahooオークションで購入しました。うち縫いと外縫いと価値が違うようです。相場を見ましたが外縫いはうち縫いより2割は違う気がしますので値下げは当面応じません。返品受け取り後2日以内色はピンクかと思いましたがラベンダー 薄い淡いパープル色でピンクと中間色でレアです^_^外縫いは珍しくこの時代のものでぜひご検討ください。鑑定したので名前隠しますが受け取り後の渡せますメールにて PDF金具傷角スレなし使用感あり色むらやや中と外とあります。ハンドル良好リペア歴全くなしやや黒ずみ部分分あり 形崩れなし無臭無香いい革の匂いします。鑑定済み 質問お気軽に付属品は カデナ 鍵 クローシュ ストラップのみ 本体とよろしくお願い申し上げます。カラー···パープルカラー···ピンク
http://narcologia.ru/goods/interconnect534070.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy231053.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild547152.html
エルメス ケリー パテッド 25 外縫い スイフト エトゥープ シルバー金具 U刻印 HERMES
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